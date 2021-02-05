العثور على طفلة حديثة الولادة أمام منزل بالخانكة

Advertisements

عثر أحد أهالي منطقة القلج دائرة مركز الخانكة، على طفلة حديثة الولادة يتراوح عمرها قرابة شهرين ملقاة أمام منزله فجر اليوم.



وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الطفلة للمستشفى، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وإيداع الطفلة بعد المدة القانونية في دار حاجزي لرعاية الأطفال حديثي الولادة بشبرا.



وتلقى اللواء فخر العربي، إخطارا من المقدم أحمد سامي عفيفي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بعثور مواطن يدعى "س.ر" بمنطقة القلج دائرة المركز على طفلة رضيعة يتراوح عمرها ما بين شهرين أو ثلاثة ملقاه أمام منزله فجر اليوم.