توقيع بروتوكول تعاون لتفعيل الكود المصري لشبكات الالياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
في إطار التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدراج كابلات الألياف الضوئية للاتصالات ضمن اشتراطات البناء وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الانترنت فائق السرعة؛ وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وقع البروتوكول المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

يأتى البروتوكول تنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمى؛ حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة المتطلبات الفنية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة، وتشمل الخطة استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد هذه الشبكات داخل المبانى والمنشأت؛ مما استلزم توافر شروط بنائية وفنية تضمن جاهزيتهم لاستقبال تلك الشبكات وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة اللازمة وهو الأمر الذى يعكس اهمية  تطبيق الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت الصادر بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 818 لسنة 2020.

 ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات تنفيذ الكود المصرى للألياف الضوئية وإجراءات التحقق من الاشتراطات البنائية والقياسية الواردة فيه واختبارات الأعمال ومعايير استلامها.

وبموجب البروتوكول؛ يتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء المُتخصصين من الطرفين ومن الجهات ذات الصلة بما يكفل مراجعة التصميمات الهندسية والإنشائية للمبانى والمنشآت، وفقاً لمتطلبات الكود المصرى للألياف الضوئية، على أن تختص اللجنة بوضع قائمة بالمتطلبات الفنية والإنشائية اللازم مراعاتها وفقاً لأسس الكود المصرى للألياف الضوئية واللازمة للحصول على الترخيص، وكذلك شروط وآليات الاختبارات اللازمة لاستلام الأعمال ومنح رخص التشغيل، بالإضافة إلى وضع قائمة بالإرشادات العامة بما يضمن إحاطة الجهات القائمة على التراخيص والمُتقدمين للحصول عليها بمتطلبات الكود. 

كما ينص البروتوكول على العمل سويا على تكليف أجهزة المُدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية، بمراعاة أعمال التوصيات والآليات الصادرة عن اللجنة بشأن الكود.

الجدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق في 2019 بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان وزارة الاتصالات شبكات الألياف الضوئية الكود المصري

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 12 ساعة

ردة فعل هازارد بعد إصابته الجديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 17 ساعة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان عزت العلايلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

فتح باب الالتحاق بمنحة إعداد المدربين في مجال شبكات الألياف الضوئية

"ايتيدا" تعلن عن فتح باب الالتحاق بمنحة إعداد المدربين في مجال شبكات الألياف الضوئية

"WE" توقع مذكرة تعاون مع شركة فايبر مصر و" أركو" لتوفير البنية التحتية للمجتمعات الذكية

الاتصالات والإسكان يتفقان على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني

فتح باب التقدم لمنحة وزارة الاتصالات للتدريب المتخصص في مجال الألياف الضوئية

18 % معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية الربع الثالث

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

12:01 م

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

10:29 ص

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

عاجل.. وفاة الفنان عزت العلايلي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع