ضبط 5100 عبوة أدوية مخدرة ومهربة في الدقهلية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
شن قيادات محافظة الدقهلية، حملات صحية مكثفة تمكنت من ضبط 5100 عبوة أدوية ما بين أدوية مخدرة ملحقة بقانون مكافحة المخدرات وأدوية مهربة.

وتأتي الحملات بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.

ووجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء.

وتشكلت لجنه من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة لمرافقة حملة من مباحث المخدرات بالدقهلية، وتم المرور على إحدى الصيدليات بمدينة طلخا.

وأسفر التفتيش عن ضبط 90 قرص أدوية مخدرة ( ترامادول) تركيزات مختلفة وهو صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية بالاضافة لكونه أدوية مخدرة مخالفة للقسم الثاني من الجدول 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات.

كما أسفر تفتيش الصيدلية عن وجود جميع الأدوية المخالفة وهي كالتالي أدوية جدول أول بدون فواتير مخالفة للقرار الوزاري 475 لسنة 2019 وعدد أصنافها حوالي (21) صنف بعدد حوالي 2051 عبوة، بالإضافة لوجود أمبولات نالوفين بدون فواتير بعدد (17) أمبول، وأدوية جدول ثان بدون فواتير بعدد (19) صنف حوالي 1810 عبوة.

يأتي ذلك بجانب ضبط أدوية مستشفيات ممنوع تداولها داخل المؤسسات الصيدلية طبقا للكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2015، و1 لسنة 2012 وعددها 1480 قرصا، وأدوية مخالفة للمنشور 38 لسنة 2019 و8 أمبولات رانتيدين، 18 قرص من مادة الرانتدين، وأدوية َمهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية بعدد 27 صنفا حوالي (429) عبوة.

وتم أيضا ضبط أدوية وزارة الصحة والسكان مخالفة للمادة 1 من القانون رقم (10) لسنة 1967 قانون هيئة التأمين الصحي وهي بعدد 15 صنف حوالي (635) عبوة.

وكما تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحرير المخاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وشدد مكي، على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والاتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.
ضبط 5100 عبوة أدوية مخدرة ومهربة في الدقهلية
ضبط 5100 عبوة أدوية مخدرة ومهربة في الدقهلية
ضبط 5100 عبوة أدوية مخدرة ومهربة في الدقهلية
ضبط 5100 عبوة أدوية مخدرة ومهربة في الدقهلية

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ضبط ادوية مهربة ومخدرة الدقهلية

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