حملات مرورية مكبرة بالشوارع والميادين محافظتى القاهرة والجيزة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة صباح اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة بالشوا ع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية.


وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.


كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.





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