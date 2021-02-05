بهذه الكلمات.. أشرف زكى يودع الراحل عزت العلايلى

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حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أشرف زكي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صورة الراحل وعلق قائلاً"وداعا فارس الدراما".







توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه ذلك.





حيث كتب :" توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.