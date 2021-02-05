نيمار: سأعود لخوض نهائي دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
صرح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل أيام من توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان، أنه في يوم من الأيام سيعود لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع النادي الفرنسي.


وقال اللاعب في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية "لست مدفوعاً بالهزائم التي تجرعتها، بل بالانتصارات التي حققتها في حياتي وفي مسيرتي".


وأضاف مهاجم برشلونة سابقاً "أعرف معنى الفوز بدوري أبطال أوروبا وأنا متأكد من أنني سأصل للنهائي مع باريس سان جيرمان مرة أخرى".


ونفى نيمار، الذي سيبلغ من العمر 29 عاماً في غضون أيام قليلة وسيجدد عقده مع بي إس جي لمدة أربع سنوات أخرى، أن يكون لديه خطط لإقامة حفل كبير للاحتفال بعيد ميلاده، لكنه أبرز في نفس الوقت أنه كلاعب لديه الحق أيضا في الاستمتاع بوقته.


ودافع عن ذلك بقوله"إذا فكرنا نحن لاعبو كرة القدم في عملنا فحسب.. فلن يكون ذلك جيداً. يجب أن يكون لدينا وقت للاستمتاع وللقيام بأشياء أخرى، مثل أي شخص آخر. هذا أمر طبيعي، هكذا تسير الأمور في العالم".


وأكد "بالطبع أنه في ضوء الوضع العام، يتعين علينا احتواء أنفسنا قليلاً ولا يمكننا القيام بأشياء تعرض حالتنا البدنية للخطر، ولكن علينا البحث عن سبل لإراحة أذهاننا خارج الملعب كي نحصل على الهدوء الذهني والتركيز اللازم في عملنا".

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