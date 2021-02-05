انخفاض الطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال ديسمبر بسبب قيود كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
 كشفت بيانات اليوم الجمعة، أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت بأكثر من المتوقع على أساس شهري في ديسمبر، إذ قلص أثر القيود المفروض لمكافحة فيروس كورونا الطلب من بقية دول منطقة اليورو.

وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات توريد السلع الصناعية تراجعت 1.9 بالمئة على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع توقع رويترز لانخفاض بنسبة واحد بالمئة.

يأتي الانخفاض بعد زيادة عُدلت بالرفع إلى 2.7 بالمئة في نوفمبر.

وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد أن الطلبيات المحلية في ألمانيا تراجعت 0.9 بالمئة على أساس شهري بينما انخفضت الطلبيات من الخارج 2.6 بالمئة. وهوت العقود من منطقة اليورو 7.5 بالمئة.

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