الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وخريطة الأمطار حتى الخميس 11 فبراير 2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 إلى الخميس 11 فبراير 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 إلى الخميس 11 فبراير 2021 نستعرضها معكم فيما يلي:

الجمعة 5 فبراير 2021
أمطار خفيفة: على بعض مناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد .

أمطار متوسط تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانه - الطور - السويس - كاترين - نخل - رأس سدر - شرم الشيخ ) .

نشاط رياح علي أغلب الأنحاء . 

السبت 6 فبراير 2021 
أمطار خفيفة الى متوسطة: على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

شبورة مائية صباحا : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد . 

اعتبارا من الأحد 7 فبراير 2021 إلى الخميس 11 فبراير 2021 
استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس دافيء نهارا شديد البروده ليلا شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد . 


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