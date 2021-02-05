مدرب وست هام يشيد بقدرات لينجارد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
يعتقد مدرب وست هام يونايتد ديفيد مويز، أن جيسي لينغارد يستطيع استعادة مكانه في تشكيلة إنجلترا بعدما أحرز اللاعب البالغ عمره 28 عاماً هدفين في مباراته الأولى في الفوز 3-1 على مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وبعد خروجه من حسابات المدرب أولي جونار سولشار انضم لينغارد إلى وست هام على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم وأحرز هدفين في الشوط الثاني مقدماً أداء قوياً في مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم.

وأبلغ مويز شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية: "جيسي ما زال يتأقلم معنا ونحن نتأقلم معه، نحن سعداء لأنه صنع الفارق، لو واصل هذا الأداء فلن يمر وقت طويل قبل عودته إلى تشكيلة إنجلترا".

وأضاف: "جعل الفريق أفضل اليوم، شعرت أننا نعاني من مشكلة في صنع الفرص، وما حدث أثبت أننا بحاجة إليه".

وتعاون لينغارد، الذي لم يشارك مع إنجلترا منذ مباراة سويسرا في دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2019، مع زملائه الجدد بشكل رائع وخاصة المهاجم ميخائيل أنطونيو الذي صنع الهدفين له.

واحتفل لينغارد ببداية مسيرته مع وست هام بعدما تحرر من الجلوس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.

وقال لينغارد: "الفريق كان رائعاً معي، تأقلمت سريعاً وبعض الوجوه المألوفة ساعدتني، هذا الرابط ظهر في التدريبات وزاد سريعاً".

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