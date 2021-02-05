برنامج استشفائي للاعبي الأهلي بعد تخطي الدحيل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تدريبيا استشفائيا للاعبين، يتم تنفيذه خلال مران اليوم الجمعة، بعد الفوز على الدحيل القطري أمس في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والتأهل للدور نصف النهائي في البطولة.


وعقد موسيماني جلسة مع مساعده كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ للاتفاق على وحدات الاستشفاء التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم. 


ويخوض الأهلي مرانا خفيفا في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب جامعة قطر؛ استعدادا لخوض مباراة بايرن ميونيخ بطل أوروبا الاثنين المقبل في  الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

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