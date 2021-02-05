بيان جديد من "الهجرة" بشأن المصريين العالقين الراغبين في العودة إلى مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفعيل غرفة عمليات الوزارة لتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الإمارات وسلطنة عمان الراغبين في العودة إلى مصر، لافتة إلى تلقي الوزارة رغبات بالعودة في الوقت الحالي لمصر بسبب عدم تمكنهم من تحمل تكاليف الإقامة في أعقاب إعلان دولة الكويت وقف استقبال غير مواطنيها لمدة أسبوعين مبدئيًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه فور تسجيل الأعداد سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين من دول الترانزيت على نفس الشركات التي سافروا من خلالها.

أما فيما يتعلق بطلباتهم لتسهيل إجراء تحليل الـ pcr للدخول إلى مصر، ستقوم الوزارة استنادا إلى الأعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءهم للاختبار في ضوء الظروف الإنسانية والموقف الطارئ لتعديل خطط السفر.

هذا وتطالب الوزيرة المواطنين -الراغبين في العودة- بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

كما تتيح غرفة عمليات وزارة الهجرة عدة وسائل للتواصل مع العالقين بالخارج على النحو التالي:

- مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 01062437210

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الهجرة بوابة الفجر الفجر العالقلين

أخبار تهمك

أول مباراة للأهلي في الدوري بعد العودة من المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعات

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة نصر لمدة 8 ساعات

منذ أقل من نصف ساعة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ أقل من ساعة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 9 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ردة فعل هازارد بعد إصابته الجديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ ساعة و 24 دقيقة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

كيف دعمت الدولة المصريين بالخارج خلال أزمة كورونا؟

بشرى للمصريين الراغبين في العودة من الإمارات عقب تفشي كورونا

من الخارجية للطيران.. مصر تعيد أبنائها إلى حضن الوطن

خطوة بخطوة.. كيف تُعيد وزارة الهجرة العالقين بالخارج؟

وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة 37 مصريًا عالقًا في تونس

مصر تحتضن أبنائها في الخارج بخطة محكمة وإجراءات حكيمة لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

08:01 ص

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع