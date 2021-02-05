أسعار الذهب بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار الذهب الجمعة متعافيا من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر في ظل صعود الدولار.

وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.

هذا وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.77 دولارللأونصة بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر أمس الخميس. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1797 دولارا.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية 0.4% إلى 26.40 دولار للأونصة، لكنها منخفضة 2.1% في الأسبوع.

ونزلت الأسعار نحو 12% منذ بلغت ذروة 8 سنوات تقريبا عند 30.03 دولار يوم الاثنين.

وأضاف البلاتين 0.6% إلى 1104.15 دولار وربح البلاديوم 1% إلى 2305.21 دولار.

ويتجه المعدنان صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

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