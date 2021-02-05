عالم بالأوقاف: النفاق أول أسباب الفساد (فيديو)

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قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن الفساد له أسباب أولها النفاق، موضحا أن النفس التي تمتلئ بالحدق والبغض والكراهية هي نفوس فاسدة.



وأضاف الجندي، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن القلب له مجال في المعصية ومجاله النفاق والرياء، مؤكدا أن الفساد عمل رئيسي في سلوك المنافق لأن للمنافق شهوة لا تروى إلا بالفساد.



ونصح، بالصبر على من يواجه النفوس الفاسدة أو بمواجهتها بشيء من اللطف، مشيرا إلى أن الله عز وجل عاقب المفسدين بالحرمان من محبته في الدنيا مما يعرضه لشقاء في الدنيا والأخرة.

