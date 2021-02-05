أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري
الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:29 ص
علي نبوي
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المقرر لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ورفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على الدحيل القطري أمس.
ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر الذي احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة.
وتأهل الأهلي أمس إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية في مستهل مشواره بالبطولة.