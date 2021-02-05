أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المقرر لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

ورفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على الدحيل القطري أمس.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر الذي احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة. 

وتأهل الأهلي أمس إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية في مستهل مشواره بالبطولة. 

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