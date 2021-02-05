البورصة اليابانية ترتفع بأكثر من 1% بدعم أرباح الشركات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
أغلقت البورصة اليابانية على ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة، عقب صعود وول ستريت ليل الخميس، مدفوعة بأرباح إيجابية للشركات المحلية وتوقعات بحزمة تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة.

وقفز المؤشر نيكي القياسي 1.54 بالمئة إلى 28779.19 نقطة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمئة إلى 1890.95 نقطة.

وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات إغلاق قياسية مرتفعة يوم الخميس، إذ يمضي الديمقراطيون قدما في خطة مقترحة للرئيس الأمريكي جو بايدن لتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار بدون دعم من الحزب الجمهوري.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير إستراتيجي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن تقديم “حزمة تحفيز أكبر في الولايات المتحدة مفيد للاقتصاد العالمي وإن التفاؤل يرفع الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد في اليابان”.

وقفزت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية، وارتفعت أسهم مازدا موتور 18.52 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للخسارة، لتصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي.

وقفز سهم ميتسوبيشي موتور 8.13 بالمئة وربح سهم نيسان موتور 7.51 بالمئة.

وقفز سهم إن.تي.تي داتا 9.63 بالمئة بعد أن رفعت نومورا للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم شركة بناء شبكات المعلومات.

وصعدت أسهم شركات السكك الحديدية التي تعتبر أيضا شديدة التأثر بالأنباء الاقتصادية. 

وزاد سهم شركة سكك حديد وسط اليابان 5.14 بالمئة وارتفع سهم شركة سكك حديد غرب اليابان 6.3 بالمئة.

وصعد سهم تاكيدا للأدوية 0.33 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة العقاقير إن ربحها في تسعة أشهر زاد لأكثر من مثليه مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

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