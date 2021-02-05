حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في في مصر اليوم الجمعة 5-2-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد.





كما يتوقع الخبراء أن تشهد البلاد أمطارا متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس تكون رعدية أحيانا ومدن القناة (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - السويس - كاترين - نخل - رأس سدر - شرم الشيخ)، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.





ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، باردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



وشددت الهيئة، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.





وعن لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.



