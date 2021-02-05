الأرصاد تكشف عن تغير مفاجىء حدث في الحالة الجوية (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية منذ أول أمس الأربعاء، إذ شهدت العديد من المناطق في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا كانت غزيرة ورعدية، ما أدى إلى تكون السيول في وسط سيناء، وأمطار غزيرة في طابا ونويبع ودهب ما أدى إلى تجمعات كبيرة من المياه.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن الغردقة ومرسى علم والقصير ومحافظة البحر الأحمر شهدت أمطارا غزيرة ورعدية، أما أمس الخميس فقد كان ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وامتدت هذه الموجة لمعظم الأنحاء وشهدت العديد من المحافظات أمطارا غزيرة منها محافظات الوجه البحري التي شهدت أمطارا مصحوبة بالثلوج، كما شهدت سيناء أمطارا غزيرة ورعدية ما أدى إلى تكون السيول، وجرى إغلاق الطرق في منطقة السويس والزعفرانة وراس غارب بسبب السيول فيها، طبقًا للتحذير الجوي التي أصدرته الهيئة.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات القاهرة الكبرى شهدت أمطارا متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق، طبقًا لبيان الأرصاد الجوية، لافتة إلى انتهاء فرص سقوط أمطار على القاهرة اليوم الجمعة، وبدأت تتحسن في الأحوال الجوية منذ الصباح الباكر.

وأردفت: "كان من المفترض أن تستمر حالة عدم الاستقرار، لكن حصل تغيير سريع في الخرائط الجوية، وأصدرنا تحديثًا بالأمس للبيان الجوي، واليوم ستقل تماما حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية، لكن ستبقى فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، أي أن معظم أنحاء الجمهورية شهدت انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي فيها، لكنها مستمرة في سيناء وسلاسل البحر الأحمر، أما الوجه البحري وشمال الصعيد فإنهما سيشهدان سقوط أمطار خفيفة لن تؤثر على الأنشطة اليومية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الطقس الأمطار الأرصاد

أخبار تهمك

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 12 ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

ردة فعل هازارد بعد إصابته الجديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة نصر لمدة 8 ساعات

منذ أقل من نصف ساعة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 16 ساعة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 12 ساعة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعات

أول مباراة للأهلي في الدوري بعد العودة من المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بالصور.. سيول في مناطق متفرقة بالقاهرة

بالصور.. سيول في مناطق متفرقة بالقاهرة

استعدوا لطقس الخميس | الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو.. وتوجه تنبيه للمواطنين

"الأرصاد" تكشف تفاصيل جديدة لموجة عدم الاستقرار الجوي التي ستضرب مصر غدًا

6 تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة

الأرصاد: فرص الأمطار والسيول انتهت على جنوب سيناء والبحر الأحمر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

08:01 ص

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع