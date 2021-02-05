الأرصاد تكشف عن تغير مفاجىء حدث في الحالة الجوية (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية منذ أول أمس الأربعاء، إذ شهدت العديد من المناطق في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا كانت غزيرة ورعدية، ما أدى إلى تكون السيول في وسط سيناء، وأمطار غزيرة في طابا ونويبع ودهب ما أدى إلى تجمعات كبيرة من المياه.



وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن الغردقة ومرسى علم والقصير ومحافظة البحر الأحمر شهدت أمطارا غزيرة ورعدية، أما أمس الخميس فقد كان ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وامتدت هذه الموجة لمعظم الأنحاء وشهدت العديد من المحافظات أمطارا غزيرة منها محافظات الوجه البحري التي شهدت أمطارا مصحوبة بالثلوج، كما شهدت سيناء أمطارا غزيرة ورعدية ما أدى إلى تكون السيول، وجرى إغلاق الطرق في منطقة السويس والزعفرانة وراس غارب بسبب السيول فيها، طبقًا للتحذير الجوي التي أصدرته الهيئة.



وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات القاهرة الكبرى شهدت أمطارا متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق، طبقًا لبيان الأرصاد الجوية، لافتة إلى انتهاء فرص سقوط أمطار على القاهرة اليوم الجمعة، وبدأت تتحسن في الأحوال الجوية منذ الصباح الباكر.



وأردفت: "كان من المفترض أن تستمر حالة عدم الاستقرار، لكن حصل تغيير سريع في الخرائط الجوية، وأصدرنا تحديثًا بالأمس للبيان الجوي، واليوم ستقل تماما حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية، لكن ستبقى فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، أي أن معظم أنحاء الجمهورية شهدت انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي فيها، لكنها مستمرة في سيناء وسلاسل البحر الأحمر، أما الوجه البحري وشمال الصعيد فإنهما سيشهدان سقوط أمطار خفيفة لن تؤثر على الأنشطة اليومية".

