الأرصاد: آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأمطار على الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية وأخر التحديثات لخرائط الطقس تكشف عن تعرض البلاد اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 لأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد.





كما تشهد البلاد أمطارا متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس تكون رعدية أحيانا ومدن القناة (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - السويس - كاترين - نخل - رأس سدر - شرم الشيخ)، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.





وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، باردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وعن لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.



