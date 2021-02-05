ضحية محاولة خطف يكشف دور الشرطة في القبض على المجرمين (فيديو)

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كشف حسن سعد، ضحية عملية خطف بالشارع، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان يفتح شنطة سيارته وفوجىء بأشخاص داخل سيارة وقفت بجانبه، وأخذوه عنوة ووضعوه في سيارتهم، لافتا إلى أنه حاول أن يقاومهم ولكن عددهم كان كبير.



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد سعد ببرنامج "معاك فالصورة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أنه عصبوا عينيه حتى لا يرى أي شيىء، ولم يكن يعرف إلى أين يصطحبوه، لافتا إلى أنهم طالبوه بدفع 5 مليون جنيه.



وأضاف، أنه رفض طلب المختطفين بدفع 5 مليون جنيه، لافتا إلى أن زوجته قدمت بلاغ في قسم الهرم بعد تغيبه، متابعا: "لقيت الشرطة وصلت لمكاني ما شاء الله.. شعرت أني بحلم".

