وزير النقل يتفقد طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) والمرحلة الاولى من الدولي الساحلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد



تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل مشروع تطوير طريق المنصورة جمصة (رافد جمصة)بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه ليصبح 10.5 متر بكل إتجاه (3 حارات لكل اتجاه) وحيث بلغت نسبة تنفيذه 70%
حيث تفقد، قطاعات المشروع المختلفة.

وأكد على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد(30يونيو2021) كما وجه وزير النقل، بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

كما تفقد الوزير معدلات تنفيذ رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (مرحلة أولى ) بطول 9 كم وتكلفة 108.7 مليون جنيه وذلك في المسافة من كوبري البستان حتى مدخل دمياط الجديدة ضمن مشروع قطاع ( 3أ) حيث أكد الوزير ضرورة تكثيف الاعمال خاصة وانه يجري حاليا اعداد خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد الى الاسكندرية بطول 316 كم.
وزير النقل يتفقد طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) والمرحلة الاولى من الدولي الساحلي
وزير النقل يتفقد طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) والمرحلة الاولى من الدولي الساحلي
وزير النقل يتفقد طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) والمرحلة الاولى من الدولي الساحلي
وزير النقل يتفقد طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) والمرحلة الاولى من الدولي الساحلي

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