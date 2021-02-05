3 تحركات من الدولة لمواجهة "الطقس المتقلب".. اعرفها

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اتخذت المحافظات عدد من الإجراءات الهامة من أجل التعامل مع الأمطار المحتمل سقوطها خلال الساعات المقبلة وكذلك الطقس المضطرب، وفقا لما أعلنه مسئولي الأرصاد الجوية.





وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه المتوقع أن تشهد مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية ) حتى فترة الظهيرة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد مناطق من الوجه البحري ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة.



وتشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، وتشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.



استعدادات هامة لإدارة المرور

وأعلنت غرف العمليات والإغاثة بإدارات المرور حالة الطوارئ، تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أمطار أو ظهور رياح، وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق مع مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور ونشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية سواء ناجمة عن الحوادث أو الأعطال.



ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، مهمتها مساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضوا لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.



استعدادات وزارة الكهرباء

واتخذت وزارة الكهرباء اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، حرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية، وتم إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار الـ24 ساعة، مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك، حفاظًا على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على إحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق.



استعدادات شركة المياة

أما الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفعت درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأي مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.





وفي هذا الشأن، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرًا إلى انتشار حولي 120 معدة بنطاق محافظة القاهرة، منوها إلى أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة.