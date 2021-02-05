الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن سبب استبعاد نجمي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف أمام نادي الدحيل.


وأكد عمر ياسين أن عدم مشاركة كهربا ومحمد شريف مع الأهلي في مباراة الدحيل القطري كان فني.


وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن شريف وكهربا كان وجهة نظر بيتسو موسيماني بأن طبيعة أدائهما لا تناسب مباراة الدحيل القطري.


وأشار إلى أن الثنائي لا وجود لأي إصابة لهما وهما جاهزان بشكل كامل مع النادي الأهلي.


يذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز أمام نضيره الدحيل القطري بنتيجة 1-0 في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

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