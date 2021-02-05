الطالع الفلكي الجُمعَه 5/2/2021..الواجِبْ المَنْزِلِى!

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى


*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى السّابعة و16 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى التاسعة و16 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من  14 يناير - 12 فبراير.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البَلدَة من 28 يناير - 9 فبراير.

اليوم 28 طوبة قبطى ، 5 شُبَاط رُومى ، 23 جُمَادى ثَانِ ، ميمُون للغاية ،يوم عيد التحصيل الدّراسى والإحتفال بالمُتفوّقين علمياً فى أشمونين-ملّوى/المِنْيَا فى ثقافة قدماء المصريين.

 قال الحكيم المصرى:  -لو كان أخوك يِلتِفِتْلَهَا شويّة كانت تِرْكَزْ،أصل الهرمُونات الزّيادة فِالجِسْم تَعمل أكتر من كِدَه.(ليلى طاهر من فيلم قِطّة على نار-1977)

*القمر فى العقرب "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

**القمر يحكم بُرج السّرطان فقط 
بُرج علوّه وقوّته (الثور) وبُرج ضعفه (العقرب) ، لماذا تمّ إعتبار برج العقرب برج ضعف القمر ؟ المريخ يحكم (الحَمَلْ ، العقرب) والقمر حنُون عاطفى الطبيعة ،عند المعركة الزوجيّة خلف الأبواب المغلقة (برج العقرب) عليك أن تتخلّى مُؤقّتاً عن حنانك (القمر) تجاه الزوجة حتى تتمكّن من أداء واجباتك الزوجيّة بكل قوّة (العقرب يحكمه المريخ) والبعض يجد أنه كلما كان الأداء قويّاً كلما كان مُشبِعاً، هذا ما عبّر عنه فيلم (وولف/الذئب-1994) ففيه إفترض المُخرج مايك نكولز أن الذئب والذى يرتبط نشاطه الزوجى باكتمال البدر ويغلب العنف على أسلوبه الجنسى مع أنثاه أن العنف يكون مُتبادلاً ، كحال ميشيل بفيفر وجاك نكلسون من الفيلم.

حلول القمر فى العقرب ينصحك أن تؤدّى واجباتك الزوجيّة كأنك عريس جديد ، أو تقوم بتفريغ شحنتك الجسديّة فى رفع الأثقال الحديدية والإهتمام بصحّتك الجسدية إن كنت عازباً والإبتعاد تماماً عن أماكن الشبهات أو تجاوز الخطوط الأخلاقيّة حتى لاتَزَلّ قدمك وتتورّط فى مشاكل طويلة الأجل ولا يُمكن إصلاحها.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.

برج الثور: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.

برج الجوزاء: من باب التجديد فعليك اليوم أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو مع الحبيبة، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.

برج السّرطان: الإسراع بمعالجة سوء الفهم على الجبهة العاطفيّة ضرورى لتفادى ضرر عاطفى وارد ، مُعظم النّار من مُستصْغَرْ الشّرَرْ.

برج الأسد: لا تعوّل كثيراً على مساعدة الآخرين حتى لا تُصاب بخيبة أمل ، عليك بالحركة وتطبيق المثل ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.

برج العذراء: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة،لا تمنح ثقتك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة ، وبأكثر من طريقة.

برج الميزان: رُبّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.

برج العقرب: طاقة مُرتفعة عليك توظيفها فى عملك لحصد القرش الحلال، فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوجاً، أو رفع الأثقال الحديديّة إن كنت عازباً.

برج القوس: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، لاتستخف بالآخرين فلكلٍ بصمته الخاصة.

برج الجدى: ماهر حاذق فى تعاملك مع كل من حولك خاصةً فى حل مشاكل الشئون العائليّة ، هذا يعنى تفويت الفرصة على بعض الأقارب المُستفزّين.

برج الدّلو: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.

برج الحوت: طاقة جسديّة مُرتفعة عليك توظيفها لأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ،أو خدمة أفراد أسرتك إن كنت لاتزال عازباً.

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