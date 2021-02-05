عدم قيد مهاجم أياكس في قائمة الدوري الأوروبي بسبب خطأ إداري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أعلن المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي إيريك تن هاج ، أن مهاجم الفريق سيباستيان هالر غير متواجد في قائمة الفريق لبطولة الدوري الأوروبي، بسبب خطأ إداري.

ووقع الخطأ حينما أرسل النادي الهولندي قائمة الفريق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قبل مواجهة ليل الفرنسي في دور الـ32 من الدوري الأوروبي خلال فبراير الجاري.

وقال تن هاج إن هالر، القادم إلى صفوف الفريق الشهر الماضي من ويستهام يونايتد الإنجليزي مقابل 5ر22 مليون يورو(27 مليون دولار)، كان من ضمن قائمة اللاعبين الذين سيتم تسجيلهم.

وأضاف : "لقد حدث خطأ ما، إنه خطا إداري له عواقب وخيمة، لكن طالما هناك فرصة يمكننا من خلالها تسجيله، فلابد أن نفعل ذلك لأننا لم نتعاقد معه بدون مقابل".

وأوضح تن هاج أنه يجب عليه تحمل المسؤولية إلى جانب مارك أوفر مارس مدير النادي، عن هذا الخطأ والذي لم يكن متعمدا لكنه تسبب في إزعاج كبير للغاية للاعب.

وتابع: "لقد كان أمرا صعبا للغاية بالنسبة له، لكنه واقعي كما أعرف عنه، هو غير منزعج إلى حد ما ولقد كان في حالة جيدة للغاية في تدريبات هذا الصباح".

ويسعى أياكس إلى إيجاد حل للمشكلة مع الاتحاد الهولندي و(يويفا).

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