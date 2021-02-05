سكرتير محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث قطار القوصية (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نعى المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، ضحايا حادث قطار "القوصية"، ومتمنيا الشفاء للمصابين، موضحا ان الحادث وقع نتيجة حدوث تصادم بين قطار 2010 "القاهرة أسوان" بسيارة نصف نقل مجهزة بونش أثناء دخولها المزلقان بشكل مخالف.

وأشار "الطيبي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد سعد ببرنامج "معاك فالصورة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن المزلقان كان مغلق والسيارة بدأت تتحرك في نفس وقت دخول القطار المزلقان، موضحا أن عامل المزلقان وضع الكبسولة على قضبان السكة الحديد للفت انتباه السائق ولكن المسافة لم تكن كافية لأخذ الاحتياطات الكافية لإيقاف القطار.

واوضح السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وجميعهم من محافظة أسيوط، فضلا عن إصابة 3 آخرين وتم نقلهم للمستشفى.

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