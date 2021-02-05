توقع انطلاق الموسم الجديد لسباق الفورمولا واحد في البحرين بسباقين متتاليين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
موسم 2021م الجديد لسباق الفورمولا واحد يتوقع أن ينطلق في البحرين بسباقين متتاليين.

أفادت أذرتاج أن ذلك قد يسبب به ارتفاع حاد لعدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البرتغال حيث تزيد هذه الحالة من احتمال تأجيل جائزة البرتغال الكبرى.

وفي حال تأجيل سباق الفورمولا واحد في البرتغال فينطلق الموسم الجديد للبطولة العالمية 28 مارس في حلبة الصخير بالبحرين كما كان مخططا في البداية. ويمكن أن يستضيف مضمار البحرين سباقين متتاليين إذ يمكن أن تنظم المنافسة الاولى لدى المضمار الرئيسي والثانية بتغييره. ويخطط تنظيم المنافسة الثانية في 4 ابريل.

كما ستنظيم جائزة اميلي روماني الكبرى في ايطاليا بعد مدة اسبوع مما كان مخططا في 25 ابريل في حال تعليق جائزة البرتغال الكبرى.

يذكر أن جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا وان تنظم فترة 4-6 يونيو في حلبة باكو.

أخبار تهمك

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يحسم مصير هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول مباراة للأهلي في الدوري بعد العودة من المونديال

منذ حوالي 3 ساعات

ردة فعل هازارد بعد إصابته الجديدة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 10 ساعات

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ ساعتين

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام

منذ ساعتين و 11 دقيقة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

08:01 ص

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

02:01 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع