ديوكوفيتش يواجه شاردي.. وكينين ضد أنجليس في بطولة أستراليا المفتوحة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
يستهل نوفاك ديوكوفيتش مشوار الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة للتنس، بمواجهة جيريمي شاردي، بينما تلعب بطلة السيدات، صوفيا كينين، ضد ماديسون أنجليس، المشاركة ببطاقة دعوة بعد إجراء قرعة أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام اليوم الجمعة.

مدد ديوكوفيتش سجله القياسي في ملبورن بارك بحصد اللقب الثامن، عندما تغلب في العام الماضي على دومينيك تيم صاحب التصنيف الثالث في العام الحالي، والذي يواجه ميخائيل كوكوشكين.

ويلعب رفائيل نادال الباحث عن لقبه الأول في البطولة منذ 2009، ضد لاسلو ديري في الدور الأول.

وتستهل آشلي بارتي مشوارها لمنح أستراليا لقبها الأول في منافسات فردي السيدات في البطولة منذ 1978، عندما تلعب المصنفة الأولى عالمياً 24 عاماً ضد دانكا كوفينيتش.

وتلعب الأمريكية سيرينا وليامز، الساعية للقبها 24، ومعادلة الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى، ضد لورا سيغموند، بينما تلعب نعومي أوساكا الفائزة باللقب في 2019، ضد أنستاسيا بافليوتشنكوفا.


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