بصورة داخل الحرم حسن الرداد يطلب الدعاء لوالدتة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
يحرص الفنان حسن الرداد على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية وتذكر والداته الراحلة من حين لآخر.


ونشر حسن الرداد منذ قليل صورة تجمعه بوالداته الراحلة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق الرداد علي الصورة وكتب : توأمي.


وكانت والدة الفنان حسن الرداد توفيت منذ أيام و قد أعلن حسن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط.

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