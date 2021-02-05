أسعار الحديد فى مصر اليوم الجمعة 5-2-2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
تصاعدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة لتستقر فى تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر حديد عز 13700 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.

كما سجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيهًا للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيهًا، والمراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه، وحديد بيانكو 13300 جنيهًا.

بينما سجل حديد المصريين 13550 جنيه للطن، وحديد الكومي 13300 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 13300 جنيهًا للطن، كما سجل العشري 13450 جنيهًا للطن، والمعادي 13300 جنيها.

 

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