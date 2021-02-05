اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
وكالات

اعتُقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي، وفق ما أفاد تقرير للأمم المتحدة، صدر الخميس.

وحسب التقرير تم الاعتقال "قبل أشهر عدّة".

والتقرير الذي أعدّ فريق المراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة  في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة  المهرة في أكتوبر".

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