أكاديمية البحث العلمي تطرح ممارسة لتنفيذ منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشركات والهيئات المهتمة وذات الخبرة لتقديم عرض مختصر عن دراسة لأفضل الممارسات في تنفيذ منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال لأحد أنشطة "مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية"، وهي منحة ممولة من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال بنك التنمية الأفريقى، وتأتي هذه المنحة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 بتحقيق اقتصاد مبنى على المعرفة واستراتيجية البحث العلمى والابتكار، وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنفيذ الدراسة لما لها من خبرة التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برامج منها الحاضنات التكنولوجيه، التحالفات التكنولوجيه، ومسرعات الأعمال 101، ومنصة بنك الابتكار المصري.





وعلي جميع المهتمين تقديم الأوراق في موعد اقصاة 18 فبراير 2021 إما باليد في مقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (101 شارع القصر العيني- الدور الثالث)، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]





وفي هذا السياق اوضح د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الدراسة تهدف إلى ايجاد أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ وإدارة منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال مع تعريف المتطلبات التقنية وإعداد مستندات الطرح لعقد تنفيذ المنصة الإلكترونية التعليمية لريادة الأعمال المزمع تنفيذها.





واضاف أن المطلوب من الدراسة المطروحة تقديم تحليل لأفضل الممارسات على مستوى العالم فيما يخص تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات التعليمية الإلكترونية بالتركيز على المنصات بمحتوى تعليمي موجه لريادة الأعمال، كما يتطلب دراسة لأفضل الممارسات على المستوى الإقليمي فيما يخص المنصات التعليمية الإلكترونية باللغة العربية وما تقدمه من برامج لريادة الأعمال، كما يتطلب من الفريق الاستشاري المنفذ للدراسة القيام بدراسة سريعة للسوق لمعرفة حجم الطلب في مصر على مثل هذه الخدمات والتوصية بأنماط الشراكة اللازمة لضمان نجاح واستدامة المنصة المخطط تنفيذها واستجابتها لمتطلبات رواد الأعمال في مصر، وأشار سيادته أن مدة تنفيذ الدراسة ثلاثة أشهر.