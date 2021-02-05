أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5-2-2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
حافظت أسعار الدواجن على الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات بوجود زيادة جديدة بالأسعار خلال الفترة القصيرة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم:


سجل متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم، للمستهلك 25 جنيها للكيلو، حيث يسجل السعر في المزارع نحو 23 جنيها، على أن يتم إضافة 2 جنيه أو 5 جنيهات، تكلفة النقل.


وتراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وبط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، والبط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، والبط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، والكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، ولحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها. 


شعبة الدواجن:

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن في الفترة الحالية لا تتماشى مع التكلفة الإنتاجية المرتفعة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن تكلفة الكيلو الواحد من الدواجن تصل حالياً إلى 26 جنيهاً.

وأوضح أن هناك ارتفاعاً في التكلفة الإنتاجية في الفترة الحالية، فهناك زيادة في الأعلاف بقيمة 300 جنيه ليسجل الطن نحو 8300 جنيها للطن.

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