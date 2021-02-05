أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 5-2-2021

تشهد أسعار الخضراوات حالة من الاستقرار فى الأسعار بالأسواق المصرية، ليستقر السعر في سوق العبور وباقى الأسواق اليوم الجمعة.













أسعار الخضراوات اليوم:





البصل 7.5 جنيهات

خيار 7 جنيهات

جزر 7 جنيهات

فلفل حامى 6 جنيهات

فلفل رومى 7 جنيهات

فلفل الوان 15 جنيهات

ليمون 20 جنيهات

بذنجان ابيض 5 جنيهات

بذنجان رومى 4 جنيهات

بذنجان عروس 5 جنيهات

كوسة 7 جنيهات

فاصوليا خضراء 8 جنيهات

بسله خضراء 8 جنيهات

بطاطا 5 جنيهات

قلقاس 8 جنيهات

كرنب 10 جنيهات

قرنبيط 8 جنيهات

سبانخ 4 جنيهات

ثوم 10 جنيهات

ملوخية 10 جنيهات

كابوتشا 5 جنيهات