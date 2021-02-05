"اليوتيوبر" مريم صقر تستعد لتقديم برنامج جديد عبر "الحدث"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:12 ص
مريم صقر
مريم صقر
تستعد اليوتيوبر ومدونة الموضة مريم صقر لتقديم برنامج "نصائح مع مريم" علي قناة الحدث الفضائية وتبدأ مريم تسجيل أولي حلقات برنامجها الشهر المقبل واكدت مريم ان البرنامج ينتمي لنوعية البرامخ الخاصة بتقديم النصائح للسيدات

وكشفت مريم صقر أن البرنامج سيتم بتقديم كل ما يهم المرأة العربية من فقرات خاصة بجمالها وملبسها وحتى تطويرها في عملها وتثقيفها، وستكون هناك فقرات ثابتة عن التعامل مع أطفالها وزوجها.

يذكر أن مريم تقدم برنامج علي قناتها الخاصة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ اكثر من ٥ سنوات.

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