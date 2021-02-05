مائل للدفء.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 5 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الجمعة ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على مناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية) حتى فترة الظهيرة.
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.
- أمطار متوسطة تكون غزيرة على محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
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