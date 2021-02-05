شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:01 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد سامي
بدأ نادي بيراميدز في البحث عن مدرب جديد، يقود الفريق الأول بدلًا من الأرجنتيني أروابارينا، بعد النتائج السلبية خلال الفترة الماضية.

وقام بيراميدز بجس نبض المدرب إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، في الساعات الماضية، لبحث إمكانية توليه قيادة بيراميدز.

وكشف مصدر مسؤول في نادي بيراميدز، ان هناك موافقة مبدئية من إيهاب جلال لتدريب الفريق، بعدما تواصل معه هانى سعيد المدير التنفيذى بالنادى.

وأتم المصدر: طلب إيهاب جلال الحصول على موافقة إدارة الفريق الفيومى من أجل الرحيل، وستقوم إدارة بيراميدز من جانبها بالاتصال بمسؤولي المقاصة فى الساعات المقبلة.

وكان بيراميدز تلقي هزيمة الأربعاء الماضي أمام إنبي، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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