مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:30 ص
حسام حسن
حسام حسن
محمد سامي
يستعد فريق الإتحاد السكندري لملاقاة نظيره الزمالك بعد غد الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي، في السابعة والنصف مساءً.

ويريد المدرب حسام حسن المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري، استغلال معنويات لاعبيه أمام متصدر الدوري، بعد الفوز الأخير على مصر المقاصة برباعية نظيفة.

ومن المتوقع أن يدخل العميد حسام حسن المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: لوي داميون، مروان عطية،
خط الوسط: عمار حمدي، كريم الديب، خالد الغندور، السيد سالم.
خط الهجوم: رزاق سيسيه، روماريو ويليامز، محمد الصباحي.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، ولكن للمارد الأحمر مباراة مؤجلة، بينما يتواجد سيد البلد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

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رياضة حسام حسن الاتحاد السكندري

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