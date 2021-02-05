إدوارد ينضم لـ"كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر


انضم الفنان إدوارد إلى قائمة أبطال مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.


ويعرض المسلسل فى 15 حلقة فقط، وهى نوعية جديدة من المسلسلات تقدمها شركة سينرجى لإمتاع الجماهير.


كان يوسف الشريف، نشر صورا من كواليس تصوير مسلسل "كوفيد 25" برفقة زوجته إنجي علاء مؤلفة العمل.


واكتفى بالتعليق قائلا: من أول يوم تصوير.. دعواتكم".


المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 25 فنان ادوارد

أخبار تهمك

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يحسم مصير هازارد في ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة المحلة .. استياء من رباعي الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الفوز أمام الدحيل.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مطاردات وإثارة في برومو فيلم "بني آدم" لـ يوسف الشريف (فيديو)

إدوارد ينضم لأحمد السقا في فيلم "البريمو".. تعرف على التفاصيل

"الفجر الفني" يكشف عن ضيف شرف جديد في "النهاية" للنجم يوسف الشريف

يوسف الشريف يحتل البحث جوجل بسبب مسلسل "النهاية"

بعد النهاية.. كوفيد 25 يوسف الشريف يفاجئ الجمهور بمسلسله الجديد

ولله انت مش هتدي غير لما تجيب أخرنا.. الجمهور يسخر من اسم مسلسل يوسف الشريف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

02:01 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع