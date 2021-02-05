تلقى فريق توتنهام الهزيمة أمام نظيره تشيلسي، مساء أمس الخميس، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي





ويستعد توتنهام لمواجهة منافسه وست بروميتش البيون، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي توتنهام ونظيره وست بروميتش، ضمن منافسات البريميرليج، يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر فبراير الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.





جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فيما يتواجد وست بروميتش في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 22 لقاء.



