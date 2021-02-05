بعد الفوز أمام الدحيل.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يحقق الفوز بهدف دون مقابل أمام نظيره الدحيل القطري، مساء أمس الخميس، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.





وسجل هدف الأهلي الوحيد في اللقاء، حسين الشحات بقذيفة من خارج الصندوق، عند الدقيقة 30 من صناعة والتر بواليا.





موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية





وضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعدًا مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.





ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، مساء يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.



