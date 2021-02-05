زيدان يحسم مصير هازارد في ريال مدريد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:31 ص
ايدين هازارد
ايدين هازارد
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية موقف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم موقفه من بيع الملكي لنجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن هازارد تعرض لإصابة عضلية جديدة ستبعده عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع وزعمت تقارير صحفية أن مسئولي الملكي يدرسون عرض هازارد للبيع في الصيف المقبل.

وأكد الموقع الإسباني أن زيدان يرفض بشكل قاطع قرار بيع هازارد وينوي منح النجم البلجيكي المزيد من الفرص للتألق بقميص الملكي.

وألمح الموقع الإسباني أن إصابات هازارد متكررة للموسم الثاني على التوالي لكن زيدان لا يزال يثق بالنجم البلجيكي ويعتقد أن ما يمر به مجرد سوء حظ.

وأفاد الموقع الإسباني بأن زيدان يدرك جيدًا أن هازارد يمتلك قدرات كبيرة ويستطيع مساعدة الميرينجي بإسهامات كثيرة عندما يتخلص من كابوس الإصابات.

وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان يخطط أن يحصل هازارد على فترة طويلة للتعافي هذه المرة حتى لا يواجه مشاكل جديدة في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

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