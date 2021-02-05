بعد خسارة المحلة .. استياء من رباعي الزمالك

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:30 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
قام باتشيكو بوضع بعض المبررات عقب الخسارة على يد غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من بطولة الدوري وأكد أن أرضية الملعب وبعض العوامل الأخرى كانت سببا في الخسارة وأخرج نفسه من دائرة الانتقادات.

وفتحت جماهير الزمالك باب الانتقادات والغضب على المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو بالإضافة إلى بعض اللاعبين على خلفية تراجع مستواهم بشكل كبير في الفترة الماضية على رأسهم أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي ومحمود عبدالرحيم جنش بالإضافة إلى إسلام جابر الذي شارك كبديل في مواجهة غزل المحلة الأخيرة وتسبب في الهدف الثاني الذي سكن مرمى الفريق.

و يمر أشرف بن شرقي بمستوى سئ للغاية وصورة مغايرة تمامًا لما كان عليه في الموسم الماضي بعدما كان من أهم المحترفين في الدوري لكن وضح انخفاض حماس اللاعب بشكل كبير وهو ما أثر على مستواه في الملعب وأصبح يتألق في مباراة ويتراجع في الأخرى ويفشل في الحفاظ على ثبات المستوى في حين تراجع مستوى زيزو بشكل كبير في الفترة الماضية تحديدا منذ عرض من العين الإماراتي له والرغبة في الحصول على خدماته.

ويواجه إسلام جابر انتقادات كثيرة هو الآخر عقب مباراة غزل المحلة الماضية وطالبت الجماهير برحيله عن الفريق بشكل كامل أما جنش فتسبب ظهوره الأخير في أحد البرامج الفضائية في أزمة كبيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وطالب عدد كبير من جمهور القلعة البيضاء بالاستغناء عن الحارس في ظل توتر العلاقة الشديد بينه وبين زملائه في الفريق في الوقت الذي يتقاضى فيه جنش أعلى راتب بين زملائه في عرين الزمالك.

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