نجم المصري يرفض تجديد عقده

وجه كريم العراقي نجم المصري صدمة لإدارة النادي البورسعيدي ورفض تجديد عقده الذي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل.





وعقد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي جلسة في الأيام الماضية مع كريم العراقي من أجل إقناعه بتجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.





وعرض الخولي على العراقي الحصول على مبلغ مليون و300 ألف جنيه في الموسم الواحد حتى يوافق على تجديد عقده ولكن كريم العراقي عرض رفض المصري.





واشترط العراقي حصوله على مبلغ مليوني و500 ألف جنيه في الموسم حتى يجدد عقده مع النادي خاصة أن عقده الحالي لا يتجاوز الـ 400 ألف جنيه في الموسم ويتعامل معاملة اللاعبين الناشئين.





ويُقدم كريم العراقي مستوى رائعا للغاية مع المصري والمنتخب الأولمبي مما جعله محط أنظار العديد من الأندية المصرية والأوروبية.



