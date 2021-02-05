الإعلان التشويقي لمسلسل محمد رمضان الجديد "موسى" يقترب من مليون مشاهدة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:55 ص
بوابة الفجر

 قترب الإعلان التشويقي لمسلسل  محمد رمضان الجديد "موسى" في تحقيق مليون مشاهدة في وقت قياسي عبر "يوتيوب".

ظهر الفنان محمد رمضان في الإعلان الرسمي بالملابس الصعيدية، في أحد الأماكن بالصعيد،

وأعاد "رمضان" نشر الفيديو مرة أخرى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث من المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



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موسى مسلسل رمضان

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