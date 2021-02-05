خطوة جديدة من الزمالك لضم "الجزيري" إلى القائمة الإفريقية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:00 ص
سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
علي خلاف
يحاول مسؤولو الزمالك على قدم وساق قيد النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الجديد، بعد مشاركته مع المقاولون العرب في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قيد سيف الدين الجزيري في قائمة الزمالك الإفريقية
تواصل مسؤولو نادي الزمالك مع اتحاد الكرة المصري، من أجل تقديم التماس إلى الاتحاد الأفريقي، بشأن إمكانية قيد النجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الجديد في قائمة الأبيض الإفريقية.

وكان مسؤولو الزمالك قد فشلوا في قيد سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الجديد، في القائمة الإفريقية بعدما لعب مع المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، وخرج من الدور التمهيدي أمام الساحلي التونسي.

واستند مسؤولو الزمالك في التماسهم إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم، على على اختلاف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، حيث طلب مسؤولو الكاف من الإدارة البيضاء تصعيد الملف بشكل رسمي لبحثه.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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