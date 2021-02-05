إيمان السيد: هذه المواصفات التي أرغب في توافرها لدى شريك الحياة (فيديو)





كشفت الفنانة ايمان السيد عن مواصفات شريك حياتها قائلة في البداية: "مبقاش عندي مواصفات محددة خاصة مع تقدم العمر، ومفيش عندي مواصفات فارس أحلامي".





وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ليلة الخميس" على بقناة "mbc مصر: "عايزة يكون تفكيرنا قريبًا من بعض وفيه راحة نفسية، وعايزاه دمه خفيف وميكونش نكدي".





يذكر أن إبمان السيد تشارك في مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.



