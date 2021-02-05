ميسي مستاء من باريس سان جيرمان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:31 ص
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني يشعر بالغضب من تصريحات بعض نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي حول مستقبله بالإضافة إلى تسريب عقده مع ناديه الكتالوني.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن الثنائي الأرجنتيني في صفوف باريس سان جيرمان لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا بالإضافة إلى البرازيلي نيمار وحتى المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كانوا قد تحدثوا عن إمكانية انضمام ميسي إلى الفريق الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن وصفه الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بقلة الاحترام معتبرا أن هذه الأحاديث تهدف لإشعال المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ميسي كان قد صرح مؤخرًا بأنه لن يتخذ أي قرار بخصوص مصيره إلا بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية نقلا عن مصادر مقربة من قائد النادي الكتالوني أن البرغوث الأرجنتيني سئم الشائعات التي تربطه بباريس سان جيرمان مؤكدا أنه لا علاقة له بها.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المقربين من ميسي يقولون إنه لم يتحدث مع أي شخص من النادي الباريسي حول مستقبله وخطته هي تأجيل حسم مصيره على الأقل حتى انتخابات برشلونة المقررة في 7 مارس المقبل من أجل التفاوض مع الرئيس الجديد.

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ميسي باريس سان جيرمان

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