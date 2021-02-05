موقف إنتر ميلان بعد واقعة نجمه

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موقف نادي إنتر ميلان تجاه التشيلي أرتورو فيدال، بعد حالة الغضب التي ظهرت عليه خلال مباراة يوفنتوس الأخيرة.





وكان أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، قد استبدل فيدال في الدقيقة 73 من مباراة يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، إلا أن النجم التشيلي عبر عن غضبه تجاه قرار مدربه وقال أثناء خروجه من الملعب: "دائمًا 22، دائمًا ما يكون رقم 22 هو الذي يتم استبداله".





وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن حالة فيدال تمنعه من المساهمة بنسبة 100% بعد 60 دقيقة من المباراة، ما يدفع كونتي لاستبداله.





وتابعت الصحيفة، أن إنتر ميلان لم يفرض أي عقوبة أو غرامة على فيدال بسبب رد فعله الغاضب أثناء التبديل.





ومن المقرر أن يغيب فيدال عن مباراة الإياب أمام يوفنتوس، والتي ستقام الثلاثاء المقبل، بسبب تراكم البطاقات، بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأخيرة.