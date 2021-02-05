موقف إنتر ميلان بعد واقعة نجمه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:58 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موقف نادي إنتر ميلان تجاه التشيلي أرتورو فيدال، بعد حالة الغضب التي ظهرت عليه خلال مباراة يوفنتوس الأخيرة.

وكان أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، قد استبدل فيدال في الدقيقة 73 من مباراة يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، إلا أن النجم التشيلي عبر عن غضبه تجاه قرار مدربه وقال أثناء خروجه من الملعب: "دائمًا 22، دائمًا ما يكون رقم 22 هو الذي يتم استبداله".

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن حالة فيدال تمنعه من المساهمة بنسبة 100% بعد 60 دقيقة من المباراة، ما يدفع كونتي لاستبداله.

وتابعت الصحيفة، أن إنتر ميلان لم يفرض أي عقوبة أو غرامة على فيدال بسبب رد فعله الغاضب أثناء التبديل.

ومن المقرر أن يغيب فيدال عن مباراة الإياب أمام يوفنتوس، والتي ستقام الثلاثاء المقبل، بسبب تراكم البطاقات، بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأخيرة.

أخبار تهمك

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 4 ساعات

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ يوم

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

02:01 ص

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

12:30 ص

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

01:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع