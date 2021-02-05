نيمار يطمح للتتويج بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:35 ص
نيمار
نيمار
محمد الدمتناوي
تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يطمح لقيادة فريقه، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار، خلال تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا يمكنني مشاهدة العديد من مباريات البريميرليج، لكني سمعت أن به الكثير من الاحتكاك الجسدي في المباريات، إلا أن الدوري الفرنسي فيه الكثير منها أيضا".

وتابع: "أريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وكأس العالم مع البرازيل".

وأكمل: "خارج الملعب، أعتقد أن عام 2020 غير آمالنا وتوقعاتنا، أليس كذلك؟ الوباء أجبرنا على التفكير بشكل مختلف.. لذا أعتقد أنني أود حقًا، أن أكون قادرًا على معانقة الجميع، كما كنا نفعل قبل ظهوره".

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