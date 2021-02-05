نجم الأهلي السابق: خط دفاع الدحيل هو الأسوأ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:35 ص
الاهلي والدحيل
الاهلي والدحيل
محمد جمال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على نظيره الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات.

وأكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن خط دفاع فريق الدحيل القطري هو الأسوأ على الإطلاق.

وأشار بلال في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار إلى أن المهدي بن عطية تحركاته بطيئة وليس مدافع سوبر.

وواصل :"لم أتصور أن يكون الدحيل بهذا الشكل الشيء ودفاعه بتلك الصورة لكن في نفس الأمر لا يجب أن نقلل من قيمة فوز الأهلي".

وأضاف :"طالما الفريق يسير بشكل جيد فلم يكن هناك داعي للتغيير واستبدال أليو ديانج بحمدي فتحي لم يكن له أي داعي".

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